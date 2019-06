Порученє зоз „Веселинки” – бавме ше и рециклуйме

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Садзе всоботу, 8. юния, отримани 18. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”. Почал у пополадньових годзинох кед на Фестивал пришли госци зоз Дюрдьова, Коцура, з Бикичу и Руского Керестура.

Пополадньова програма уж традицийно обдумана през роботнї, та ше и того року рисовалo мурали и ґрафити. Дзеци могли участвовац и у роботнї о рециклованю у хторей их Силвестер Макаї, Наташа Макаї Мудрох и Александра Колбас учели правиц интересантни бависка зоз пластичних фляшкох и затичкох, а були приказани и рисовани филми хтори настали у проєкту „Учме вєдно руски язик – Читай ми”.

Програма на „Веселинки” почала зоз наймладшима, хтори у Новим Садзе ходза на годзини руского язика до Предшколскей установи „Радосне дзецинство” до обєкту „Палчочка”. Вони зоз виховательку Александру Колбас порихтали точку „Бавме ше”.

У крашнє обдуманей програми у хторей школяре рецитовали, шпивали, ґлумели и танцовали представели ше школяре зоз КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а пририхтала их Тамара Салаґ. Госци зоз Сриму, точнєйше зоз Бикичу, виведли танєц „Козачок”, за хтори хореоґрафию здумал Владимир Иван Вева, а порихтали их руководителє Милан Гнатко и Кристина Шолтис. На бини наступели и школяре зоз Руского Керестура, а їх наступ порихтали учительки Нада Колошняї и Златица Малацко. Госцинска зоз Бачинцох, Антония Рац, одрецитовала „Крокодилову азбуку”.

Уж традицийни госци и длугорочни приятель „Веселинки” Дружтво за шицких – „Партизан 2”, у составе „P2 dance”, участвовали зоз сучасним танцом „Show dance”. Наступели и школяре зоз Коцура, а їх за наступ пририхтала учителька Славица Чельовски, а ритмичну секцию водзи Силвия Маґоч.

И дзеци зоз Руского културного центру у Новим Садзе указали яки були вредни през тот школски рок, та мали вецей шпиванки и рецитациї, а музични нумери провадзел дзцински хор. За „Веселинку” их пририхтали їх учительки Оля Яковлєв и Ана Мария Рац, и музични корепетитор Владимир Сивч.

През програму патрачох водзели Александра Живкович Бучко и Ребека Планчак. Фестивал провадзели числени госци, медзи хторима бул новосадски парох о. Юлиян Рац, предсидатель Одбору за културу Националного совиту Руснацох Микола Шанта, предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох и одвичательна редакторка „Заградки” Мелания Римар, заменїца главного и одвичательного редактора трецей програми радия РТВ Златица Няради и числена публика.

