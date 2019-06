Бачка закончела як дзевята на таблїчки

ДЮРДЬОВ – У 30. и остатнїм колу ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова, всоботу 8. юния угосцела петнастопласовани ФК „Милетич” котри остатнї на таблїчки.

Резултат бул ФК „Бачка 1923” (Дюрдьов) – ФК „Милетич” (Мошорин) – 1:4 (0:3).

Ґоли за Бачку посцигнул Срдян Тривунович у 14. минути, Ранко Янкович у 35. минути, Даниєл Солдат у 37. минути и Ґоран Дюрич у 83. минути. После того змаганя Бачка ознова остава на истим месце зоз 31 бодом.

У тей часци першенства Бачка одбавела 27 змаганя мала – 7 побиди, 10 нєришени и 10 страцени змаганя, односно 34 достати, а 45 прияти ґоли.

