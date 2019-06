РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому култури у Руским Керестуре нєшка, 10. юния, з нагоди законченя школского рока будзе отримани концерт школярох за Основне музичне образованє Кула, єй оддзелєня у Керестуре.

З тей нагоди пририхтани 25 музични точки школярох од 1. по 6. класу Музичней школи.

Концерт будзе на 20 годзин, а уход шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)