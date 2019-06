Перша причасц у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 9. юния, у Коцуре у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици школяре другей класи першираз приступели до св. Тайни причасци, у Служби Божей од 10 годзин. Дзень пред тим вони ступели и до св. Тайни споведзи.

Службу Божу служел парох о. Владислав Рац, а церква була полна з фамелиями и родзину малих першопричашнїкох.

На концу Служби першопричашнїки за шицких котри их пришли потримац того, за нїх, значного дня пририхтали кратку пригодну програму, а потим участвовали у процесиї коло церкви зоз св. Тайнами, а з першопричашнїками и други дзивчата руцали ружово лїсточка опрез священїка хтори ношел св. Чашу.

По законченю процесиї, шицким першопричашнїком подзелєни памятки хтори их буду здогадовац на тоту значну подїю за їх духовни живот. За тот дзень их пририхтали вироучителька Ксения Бесерминї и шестра Михаила Воротняк, а на шветочносци першей Причасци були и їх учительки.

