Мария Горняк школярка ґенерациї

ДЮРДЬОВ – Матуранти дюрдьовскей Основней школи (ОШ) „Йован Йованович Змай” всоботу, 8. юния преславели свой матурски вечар. Школу закончели шейдзешат двойо школяре у штирох оддзелєньох, медзи нїма и єдно руске у котрим було шесцеро школярох.

Преслава почала у школским дворе дзе маломатурантом уручени Вуково и специялни дипломи з вецей предметох, после чого пред полним двором родичи, родзина и товарише виведли матурски танєц. Присутних привитала Вукица Петрович, директорка ОШ, котра найуспишнєйшим школяром додзелєла припознаня, а Лазар Чонкич, член Општинскей ради задлужени за образованє, вуковцом по кнїжку од Општини.

Медзи седем школярох котри достали Вукову диплому була и Мария Горняк, школярка руского оддзелєня, котра вибрана за школярку ґенерациї.

Преслава тирвала до пол ноци, а на єденац годзин Школа за малих матуранох орґанизовала традицийни огньомет.

У руским оддзелєню основне школованє закончую пейц дзивки и єден хлапец – Желяна Такач, Златка Канюх, Серґей Пап, Мария Такач, Ясмина Будински и Мария Горняк. Класни им бул Властимир Тот, а учителька Єлена Кухар.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)