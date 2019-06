Отримана 12. дзецинска Рутенияда

МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Дванасти Стародавни спортски бависка „Рутенияда”, за школярох основних школох зоз местох дзе жию Руснаци у Горватскей, отримана 8. юния на миклошевским стадиону ФК „Русин”. Участвовали осем екипи у младшим возросту и шейсц у старшим з Петровцох, Старих Янковцох, Пишкоревцох, домашнї з Миклошевцох, хтори мали и по вецей екипи, як и дзеци зоз Руского Керестура.

Дзеци ше змагали у рижних стародавних бавискох од скаканя у меху, пасульканю, чинґаню, руцаню подкови до циля, одцагованє зоз штранджґом и други. Перше место у младшим возросту завжала екипа Миклошевци 2, а у старшим екипа з Пишкоревцох.

З рускокерестурскей ОШ „Петро Кузмяк″ на бавискох участвовали осмеро школяре у двох возросних екипох, а водзел их наставнїк Славко Надь. У младшим возросту од осем екипох керестурска завжала седме место, док у старшим, од шейсц екипох керестурска була штварта.

Перши три найлєпши достали медалї и погари, а други подзекованя за участвованє хтори уручел Борис Бучко, предсидатель Координация рускей националней меншини Републики Горватскей хторей шедзиско у Вуковаре, а хтора и орґанизатор „Рутенияди”.

