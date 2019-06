Премиєра документарней емисиї на штварток на РТВ

НОВИ САД – Документарна тв емисия „Чувар шерца”, котру реализовал проєктни тим Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) у сотруднїцтве зоз Руску редакцию ЯМУ РТ Войводина и лоґистичну потримовку аґенциї „Ґринфилд”, будзе премиєрно приказана на штварок, 13. Юния, у рамикох емисиї „Добри вечар, Войводино”.

Емисия пошвецена академикови Владимирови Канюховому з нагоди його 90-рочнїци живота и роботи и зазначела його кариєру кардиопатолоґа, здогадованя на його руски коренї и интересантну животну драгу. Емисия робена у животним просторе академика Канюха, як и його кабинету у Сербскей акдемиї наукох и уметносцох, та патраче увидза и учую интересантни поєдиносци зоз його професийней кариєри дзе його мено забера сам верх шветовей медицини.

Редакторка емисиї Олґа Карлаварисова, а совитнїк на сценарию бул новинар Михайло Симунович.

Емисия „Чувар шерца” перша у сериялу котри НАР планує реализовац зоз академиками котри походза зоз рускей заєднїци.

Проєкт „Академик Владимир Канюх – 90 роки живота и роботи“, потримало Министерство державней управи и локалней самоуправи, Буджетски фонд за национални меншини за програми и проєкти зоз обласци информованя на язикох националних меншинох.

