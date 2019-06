Промоция библиї по руски у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Представянє активносцох рускей заєднїци, промоция и стретнуце на тему „Библия на руским язику: нови бисер европскей литератури”, отримане 7. юния у Народней библиотеки у Беоґрадзе, у Центру славянских културох.

Уводне викладанє о Руснацох у славистики отримал проф. др Деян Айдачич, о Библиї на руским язику, єй значносци бешедовали прекладателє Михал Рамач и проф. Др Янко Рамач, а о подзвигованю Апостолского еґзархату за грекокатолїкох на Епархию парох Катедралней церкви св. Миколай з Руского Керестура протоєрей ставрофор мр Михайло Малацко.

У заключеню проф. др Йоаким Стрибер викладал о европским проєкту „Горизонт 2020 – идентитет, дияспора и окруженє, з акцентом на сербско-руски одношеня”, а Радио-телевизия Сербиї з тей нагоди зняла и интервю зоз др Стрибером. Програму водзела Беба Станкович.

Професор Айдачич, познати фаховец за славистику хтори роками робел у Києве и у Варшави, визначел же тото виданє Библиї прави подвиг и вельке богатство за славянски швет. Руснаци у тим славянским швеце окремна и цикава ґрупа у язичним и културним поглядзе хтора заслужує свойо ровноправне место у славянскей фамелиї. По його словох, треба буц зацикавени за тот народ хтори, гоч малолочислени, ище кельо може дац тому славянскому швету.

Браца Михал и др Янко Рамач, медзи иншим, приповедали як ше вообще пришло на идею же би ше преложело Библию на руски язик. Було и питаня о словох хтори практично нєт у руским язику, а одвит бул же треба консултовац цо вецей шветово язики, и хасновац описи. Заключене же то капиталне дїло за Руски народ.

У музичней часци програми наступели Кристина Афич и Марина Роман.

У орґанизациї подїї участвовала Парохия св. Кирила и Методия у Беоґрадзе зоз финансийну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох у рамикох проєкту „Каламенє руского беоґрадского конара: стари и нови беоґрадски Руснаци”.

