Нєшка Завитни дзень у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка треци дзень велького швета Сошедствиє св. Духа Русадля, а у нашим Марийовим святилїщу Водици вєдно з домашнїма и вирни з наших парохийох з архиєрейску Литурґию на 10 годзин означа Завитни дзень, хтори ма традицию длугшу як 170-роки.

Вечар у Водици на 19 г. була Служба Божа за тих цо нє можу присц на нєшкайши дзень, и було барз вельке число вирних, а на 17 годзин до Водици пошла и процесия зоз церковней порти.

Службу Божу служели домашнї капелан о. Владимир Медєши и дакедишнї керестурски капелан о. Тони Анґелов з Македониї, наказовал домашнї парох о. Михайло Малацко хтори и споведал як и капелан о. Михайло Шанта. На концу Служби було мированє.

Нєшка архиєрейску Службу Божу будзе предводзиц наш епарх преосвящени кир Георгий Джуджар зоз священїками, а поволани присц и вирни з других наших парохийох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)