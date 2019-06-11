Вистава фотоґрафийох у Ґимназиї „Лаза Костич” до 20. юния

НОВИ САД – У просторе Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1) у Новим Садзе вчера, 10. юния на 17 годин, отворена вистава фотоґрафийох як резултат проєкта „Културне нашлїдство през мой обєктив”, хтори реализовал Завод за културу войводянских Руснацох зоз финансийну потримовку Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури”.

Вистава отворена зоз кратким видеом зоз роботньох, хтори прешлого року отримани у Новим Садзе, а на вистави виложени 42 фотоґрафиї на тему културного скарбу.

У проєкту участвовали 17-еро стредньошколци представителє бунєвацкей, влашскей, ромскей, рускей, сербскей и ческей националней меншини. У рамикох того проєкту присуствовали на двох стретнуцох под час котрих орґанизовани вецей интерактивни преподаваня и роботнї о културним нашлїдстве, интеркултуралносци и фотоґрафиї, и медзисобно упознали и представели свойо национални заєднїци. През проєкт „Културне нашлїдство през мой обєктив” намагало ше вибудовац активне одношенє младих ґу институцийом култури през їх участвованє у културних збуваньох и розвою будуцей публики.

Вистава до тераз була представена, ище у априлу у Новим Садзе у просторийох ОПЕНС-у, у Билей Церкви и Петровцу на Млави, а нєодлуга будзе у Суботици, односно у местох одкаль авторе фотоґрафийох.

Директорка Заводу за културу войводянски Руснацох Анамария Ранкович, гварела же ше зоз тоту виставу у Суботици закончує тот проєкт, алє вистава интересантна и у плану ю ище указац и по наших местох, и на наших фестивалох.

На отвераню вистави присутних привитал проф. Вукашин Лазовић, директор школи, а пришол ю опатриц и Неманя Миленкович директор Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури”.

Вистава у просторе Ґимназиї „Лаза Костич” отворена по 20. юний, а 21. юния будзе преселєна до Суботици.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)