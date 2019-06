Осме стретнуце предшколских дзецох у Петроварадину

ПЕТРОВАРАДИН – У орґанизациї Одбору за образованє Националного совиту Руснацох вчера, 10. юния, отримане Осме стретнуце предшколских дзецох руских оддзелєньох з наших местох.

Як и потераз, циль того стретнуца бул же би ше раз у року на єдним месце стретли шицки руски дзеци, хтори на єшень почню ходзиц до школи. На тот завод до Нового Саду припутовали штерацец шесцеро дзеци зоз Руского Керестура, а приведли их виховательки Емилия Костич, Оленка Русковски и Марина Преґун, зоз Коцура дзеци приведла вихователька Ксения Уйфалуши, а дзеци зоз Дюрдьова приведла вихователька Марина Сабадош.

Накадзи припутовали до Петроварадину, дзеци ше випендрали на Петроварадинску твердиню одкаль ше могли припатрац на цали Нови Сад, а потим ше дружели и упознавали у дзецинским парку у Петроварадину.

Виховательки ше зложели же дзеци дзечнє прилапюю тоти стретнуца и так през бависко ше лєгко упознаваю, цо и циль на тих стретнуцох.

Як надпомла Мелания Римар, предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, таки файти друженя дзецох буду и убудуце отримовани, насампредз прето же шицки тоти дзеци потенциялни школяре у руских оддзелєньох.

