Означованє 20-рочнїци пришаги членох Церковного одбору

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди означованя чина з котрим пред двацец роками пришагали на теди нову длужносц – буц члени Церковного одбору парохиї св. Миколая у Руским Керестуре, стретли ше одборци и одборнїчки, скоро у истим составе як и теди, у просторийох Каритасу, 10. юния.

Преславу означели вєдно зоз терашнїм парохом о. Михайлом Малацком, теди капеланом, котри зоз молитву и своїм присуством вєдно з нїма означел за нїх тото вельке збуванє.

У приємней атмосфери, одборци и їх супруги, котри их провадзели през тот час зоз свою помоцу, здогадовали ше тих седем рокох котри преповадзели помагаюци Церкви – як духовней и живей заєднїци, на способи котри од нїх були вимагани и котри могли витвориц.

Попри длужносцох котри як Церковни одбор окончовали, нє забували на друженє нє лєм под час кед окончовали тоту длужносц, алє и после того, цо потривало, ниа уж двацец роки.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)