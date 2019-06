Дзеци ПУ „Бамби” отримали традицийни маскенбал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци з керестурского Оддзелєня „Цицибан”, ПУ „Бамби” вчера 10. юния, предефиловали през центер Керестура облєчени до рижних креативних костимох. На тот способ, з нагоди 5. юния, Шветового дня защити животного штредку, означели традицийни маскенбал.

После сликованя у дворе оводи дзеци зоз своїма виховательками рушели до шпациру през центер валала, а дефиле хтори прицагнул вельку повагу преходнїкох, провадзели и найблїзши.

Подзекованє „Желєни лїсток” хторе тота Установа традицийно додзелює з нагоди Шветового дня защити животного штредку, достал родитель Марян Ковачевич за отримованє желєней поверхносци тей Установи. З тей нагоди, дзеци намальовали плакати з еколоґийнима порученями и заквачели их на капуру оводи.

