Отримaни концерт Музичней школи з нагоди законченя школского року

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди законченя школского 2018/2019. року, школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули вчера 10. юния, у Велькей сали Дома култури, отримали концерт.

На концерту участвовали найвреднєйши школяре Школи, а шветочна церемония додзельованя дипломох, наградох и припознаньох, отримана 6. юния у Кули.

Директорка Школи Верица Ожеґович на початку похвалєла найуспишнєйших школярох и їх окремни успихи на рижних змаганьох.

Иван Планчак, школяр другей класи тамбури басприм, на XVI Фестивалу войводянскей тамбури у Зомборе, освоєл першу награду зоз 93,66 бодами, а на тим истим фестивалу, Иґор Папуґа, школяр шестей класи тамбури прим, освоєл другу награду зоз 89, 33 бодами.

На VI „Тамбура инструментал фестивалу”, медзинародним змаганю тамбурашох хтори отримани у Суботици, Иґор Папуґа освоєл и першу награду зоз 93,66 бодами и достал златну медалю у своєй катеґориї.

Иґор Фейди, школяр першей класи тамбури прим на VIII Медзинародним музичним змаганю „Фантаст 2019” освоєл першу награду зоз 96,67 бодами.

Школярох тамбури пририхтала наставнїца Геленка Гарвильчак.

На 1. Школским змаганю школярох клавира, у катеґориї школярох шестей класи Олеся Папуґа освоєла першу награду зоз 97 бодами, у класи наставнїка клавира мр Мирка Преґуна.

На вчерайшим концерту школяре наступели у 28 точкох, за хтори их пририхтали наставнїкове Ладислав Тамаши, Мирко Преґун, Мирон Сивч и Геленка Гарвильчак.

