Исте, а иншаке

Бешедуєм хториш дзень з колеґом зоз Керестура, реку, цо маме нове и яка ситуация:

– Га, у маю ище и було цо топиц, а за юний увидзиме – гвари ми вон… и так настал єден прилог у „Дикици” хтори обявюєме у тим чишлє. Затераз, лєм матуранти нависцую же лєто ту. Таки час влонї уж навелько були горучави, та мало баржей смисла наявйовац нашу сезонску „Лєтню шему”. Медзитим, метеоролоґове твердза же хвиля пошвидко влапи крочай з календаром, та и ритем роботи треба присподобиц лєтушньому часу, можебуц нє тельо по обсягу кельо по змисту.

Накадзи „Руске слово” штредком юния означи свой родзени дзень, вочи красному, округлому ювилею, бо нарок наша медийна хижа преслави 75 роки, як цо то уж єден час звичай, будзе пременки на бокох наших новинох. Нє вельки, алє наздавам ше интересантни читачом.

Место порядней рубрики „Анатомия нашого часу” хтору по традициї обявюєме на ексклузивним першим нукашнїм боку „Руского слова”, на истим месце през лєто ознова будзе „Интермецо”. Тогорочна його тема будзе на шлїду скорейших, кед зме представяли руски школи, улїчки, библиотеки, скоро подєднак значна за културни, народни и дружтвени живот Руснацох на тих просторох и нашу историю, алє заш лєм кущик иншака.

Лєтня рубрика „Хладок и горуци тепши” хтора од позалоньским наиходзи на красни приєм при читачох и читателькох, и того лєта будзе представяц рецепти наших сотруднїцох, а будзе и дакус практични „поради обисцу” и дробни совити за кажди дзень. З тей нагоди, повторюєм поволанку же бисце вашо рецепти подзелєли з читачами „Руского слова”, а контакти и адреси можеце опатриц на бокох Информатора. На єшень ше потрудзиме даяк крашнє и пригодно оддлужиц найвреднєйшим. През лєто плануєме и частейше обявйовац узвичаєни додатки, а порядни рубрики присподобйовац потребом, односно так як их буду диктовац подїї. Будзе и вецей часу занїмац ше з темами и феноменами хтори ше през рок нє постарчело. То би бул план, а наздавам ше же го и витвориме.

