Вентил за нємоц

Сучасна фамелия, випатра, найнєбезпечнєйше место на швеце. Сучасна фамелия, оддзелєна од других зоз способом и концептом привредзованя (на роботу ше з дому путує, а на роботи ше и церпи найвецей стресу и шиканированя), зоз способом и концептом биваня (биваме у окремних квартельох и обисцох, без заєднїцкого, отвореного простору дзе мож препровадзиц квалитетни час зоз другима), зоз способом и концептом образованя (школа, пре начало компетициї и оценьованя стаємни ґенератор стресу при дзецох – тото цо родичом роботне место, младим то школа), и на концу, зоз доминантним идеолоґийним концептом хтори лєм побиднїкох видзи як успишних, а шицки други лузере, место же би була безпечне гнїздо, постава место глїбоких траумох и физичного и психичного насилства. И, на концу, место забойства.

Сучасна фамелия опасне место за жени, за дзеци, за старих, за хорих, за особи з инвалидносцу и особи хтори ментално иншаки. Статистично, найвекши процент насилства, деликтох процив здравя, безпечносци и достоїнства людского єства случує ше у рамикох оддзелєнєй, видвоєней, сучасней фамелиї хтора шицке насилство нєшкайшого дружтва абсорбує и мултипликує у власним доме. И прешлого тижня знова зме по новинох читали о забитих женох, родичох, забитих членох фамелиї. О людзох забитих у власним доме, медзи своїма, од руки найблїзших.

Ирационална орґанизация економиї хтора вимага мобилносц прецо скоро половку будного стану у живоце препровадзуєме на роботи лєбо у драже, нєгумани условия роботи, нєгумано нїзки наднїци, нєгумане биванє, нєпреривни страх за тото и таке нєгумане роботне место и голу еґзистенцию, нєпреривни страх чи и дзе знова вдеря терористи, чи и кеди ознова вибухнє война, чи ше рики вилєю, чи нас пекота спражи, страх од вирусох и страх од вакцинох… Живот у нєпреривним страху як резултат ма же подзвигуєме вше злєкнутши, и з тим вше насилнєйши и опаснєйши ґенерациї.

Здогаднєм, идеолоґия ирационалного обегованя за профитом гвари же лєм побиднїк вредзи, же побида нє ма цену, а же живот безвредни, кед ши нє побиднїк. Таке роздумованє гноби милиярди людзох на швеце хтори, безвредни по тим становиску, победзую там дзе єдино можу, у власним доме, у своєй сучасней фамелиї. Победзую слабших од себе, свойо жени, дзеци, остарених родичох. Так компензую и лїча фрустациї пре власну нємоц и безпомоцносц, победзую власни страх же су нїхто и нїч у сучасним швеце.

Насилство ґу женом и другим слабшим остава монструозна, прецихнута потїха и вентил хтору капитализем охабя хлопскому роду.

Вон заступени у шицких културох и класох, бо буц побиднїк вимага и жертви. У тим завартим кругу, насилнїк постава побиднїк, алє траци людскосц. Святосц фамелиї, тота мантра нєсправедлївого швета, з тижня на тидзень заправо постава олтар хтори вимага людску жертву, малтретовану, биту, забиту.

