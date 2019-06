Два школярки зоз Савиного Села достаню награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Основней школи „Бранко Радичевич” у Савиним Селу на 12 годзин представнїки Дружтва за руски язик, литературу и културу подзеля награди зоз Литературно-подобового конкурсу за дзеци, школярох и студентох руского язика и литератури.

Награди достаню два школярки – Бояна Малобович и Йована Кишрацик. Вони школярки другей класи, а їх учителька Еуфемия Планкош.

Конкурс орґанизовани у рамикох 28. Дньох Миколи М. Кочиша, а на ньго сцигли аж 167 школярски роботи – 64 литературни роботи школярох основней и штреднєй школи и 103 подобово роботи. Од того числа, награди достаню 33-йо школяре за литературни роботи и 49-ро за подобово роботи.

Школяре як награду достаню кнїжку Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”, а кнїжка подарована и тром виховательком и 18 наставнїцом руского язика хтори послали роботи на Конкурс.

Датум за придаванє наградох школяром у Бачкей Тополї и Новим Орахове будзе догварени познєйше.

(На насловней фотоґрафиї наградзени рисунки).

