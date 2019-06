НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру нєшка од 22 годзин, будзе орґанизованє друженє зоз Андрейом Оросом, Себастияном Нярадийом и Иваном Емейдийом, познатшима як Сту(π)денти, а у термину познатого Маткованя.

Друженє будзе отримане вонка, опрез уходу, а будзе и прави биоскоп на отвореним дзе годно патриц епизоди Сту(π)дентох.

