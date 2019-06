НОВИ САД – На штварок, 13. юния, Завод за културу войводянских Руснацох будзе домашнї промоциї Библиї на руским язику.

Промоция будзе источашнє и конференция за медиї и розгварка о кнїжки на котрей буду бешедовац епарх кир Георгий Джуджар и парох новосадски о. Юлиян Рац. Слово вежню и прекладателє – Михал Рамач и проф др Янко Рамач.

Промоция почина на 12 годзин.

