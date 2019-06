НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох (ВР), у сотруднїцтве зоз Каритасом, орґанизує интерактивну роботню за дзеци.

Тема роботнї будзе Як ше справовац у хвильових нєпогодох, а термин отримованя нєдзеля, 16. юния, на 12 годзин.

