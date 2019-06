У Водици означени Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Завитни дзень вчера, на треци дзень велького швета Сошествия св. Духа – Русадля, вирни зоз своїм владиком и священїками означели зоз архиєрейску Литурґию у Марийовим святилїщу Водици.

Зоз нашим епархом преосвященим кир Георгийом Джуджаром Службу Божу служели 11-ерме священїки з наших парохийох, єден з Македониї, а на концу сцигол и зоз побратименей грекокатолїцкей парохиї з Мадярскей.

Апостол читал домашнї дзияк Янко Виславски, євангелию о. Тони Анґелов, а наказовал епарх Георгий. Вон з тей нагоди визначел прецо важни завит наших предкох на тот дзень хтори настал як молитва за защиту и подзекованє, та прецо нас шицких збера на тим месце хторе вибрала пречиста Дїва Мария.

По Служби Божей у лєтнєй каплїци служени и скрацени Молебен до Богородици, а з тей нагоди, попри домашнїх Керестурцох, вельо вирних пришло и зоз велїх наших парохийох, зоз Сримскей Митровици, Шиду, Нового Саду, Кули, Вербасу, Коцура… Владика их привитал и по українски и сербски, як на концу и домашнї парох о. Михайло Малацко, хтори тиж шицких госцох поволал на окрипенє до парохийного дому и до Каритасу.

