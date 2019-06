Вишло нове число часописа за дзеци „Заградка”

НОВИ САД – За конєц школского рока читаче достали двочисло „Заградки” за юний и юлий, же би и на розпусту мали цо опатрац и читац.

Фотоґрафиї на насловним боку указую цо школяре у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре робели на презентациї природних наукох на сучасни и барз интересантни способ, а информация о тим, як и о програми з нагоди Дня школи на 2. боку.

Стихи инспировани зоз лєтним одпочивком написали поетове Мирон Колошняї, Дюра Папгаргаї, Мирон Будински, Душко Трифунович и Миряна Булатович, а у литературней часци и виривок зоз драгописней кнїжки Тибора Секеля „Кумевава син пралєса”, и нови приповедки Ясминки Петрович и Весни Видоєвич Ґайович.

Рубрика „Наш народни скарб” приблїжує нам обичаї на Русадля.

Додаток за наймладших „Мала заградка” як и звичайно, дарує предшколским дзецом даскельо кратки писньочки и вельо илустрациї за фарбенє.

У юнийско-юлийским чишлє часописа представени школяре ґенерациї у Руским Керестуре и Коцуре, и найлєпши школяре у Новим Садзе, Вербаше и у Савиним Селу.

Цали 18. бок пошвецени наградзеним писменим составом на Смотри кириличней писменосци у Тителу, а ту и наградзени калиґрафски роботи. Школярски литературни и подобово роботи и у тим чишлє виполнєли аж штири боки, а хто наградзени на Републичних змаганьох зоз руского язика и зоз сербского як нємацеринского язика, як и на Смотри у Тителу, дознаце у рубрики „Висти зоз школох”.

Наша сотруднїца Нела Таталович пририхтала интересантни прилоги за розвагу.

Хтора овоц найлїковитша и кельо кошта найдрагша женска годзинка на руку, дознаце у стаємней рубрики на 27. боку.

