И того року безкаматни кредити за парастох

КУЛА – Општина Кула пондзелок, 10. Юния, розписала Явну поволанку реґистрованим польопривредним ґаздовством на териториї општини Кула котри заинтересовани за краткотирваци безкаматни польопривредни кредити на период од 12 мешаци у Войводянскей банки, а за котри Општина субвенционує цалосну камату и/або надополнєнє.

За тоту Явну поволанку Општина Кула у буджету за 2019. рок опредзелєла 5 милиони динари за финансованє каматох, минимални винос кредиту може буц 100 000 динари, а максимални єден милион. Явна поволанка отворена покля єст средства, а найпознєйше по 31. децембер 2019. року

Шицки подробнєйши информациї мож достац особнє у Општинскей управи у Кули преи Ґоранови Круплянинови у канцелариї 303, або на телефонске число 025/751-187.

Текст Явней поволанки и прияву мож превжац на сайту Општини www.kula.rs, а попри прияви потребне потвердзенє о активним статусу ґаздовства, фотокопию особней карточки и потвердзенє о вимирених порцийних обовязкох.

