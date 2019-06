Отримани Дзень поля

ВЕРБАС – Пондзелок, 10. юния, у орґанизациї Польопривредней фаховей служби (ПФС) Вербас, на парцелох коло автодраги Змаєво-Сириґ, отримани уж традицийни Дзень поля сцернянкового жита и опатранє оглядох зоз защити рошлїнох.

Числени польопривреднїки нащивели оглядне польо Польопривредней стручней служби Вербас, а дзекуюци тей традицийней манифестациї, вони чераю искуства зоз совитнїками зоз фаховей служби хтори их преведли през огляди гибридох кукурици и сортни огляди културох сої, цукровей цвикли, слунечнїку, жита, … Як визначел директор ПФС Вербас Александар Дюричкович, совитнїки зоз тей служби успишно окончую тоту роботу уж децениями.

– Нєт назначеня же будзе подли урожай, гоч падали вельки дижджи. Тераз приходзи лєпша хвиля и нашо аґрономи и защитаре проґнозую же шаце будзе квалитетне и же урожаї буду на уровню прешлорочних – гварел директор ПСС Вербас.

Дзень поля бул важни як за вербаску Польопривредну фахову службу, так и за польопривреднїкох зоз општинох Вербас, Кула, Србобран и Бечей, прето же достали конєчни резултати зоз оглядного поля и упутство як треба же би шали и хтори квалитетнєйши нашеня, же би посцигли цо векши урожаї.

