НОВИ САД – У конкатедралней Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, внєдзелю 9. юния, на швето Сошествиє Святого Духа по григориянским календаре, штверо дзеци, потим як ше висповедали, прияли першу Причасц: Сара и Соня Надрлянски, Сара Сабадош и Владимир Колбас.

Пополадньову читану Службу Божу служел парох новосадски о. Юлиян Рац, а дзеци пририхтала вироучителька Мелания Римар. После Служби було аґапе.

