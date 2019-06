Вибране нове руководство НДНВ-а

НОВИ САД – На соботовей Скупштини Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), новинар Радия Шлєбодна Европа и асистент на Оддзелєню за медийни студиї Филозофского факултета у Новим Садзе Норберт Шинкович вибрани за нового предсидателя НДНВ-а, а за подпредсидательку новинарка аґенциї Бета и Радия Шлєбодна Европа Мая Ледєнац.

На Скупштини нови предсидатель винєсол ясне опредзелєнє НДНВ-а же би ше подмладзело орґанизацию и же би ше младим колеґом дало нагоду одлучовац и уключовац ше до борби за шлєбодне новинарство.

И шицки други орґани достали нових членох – на чолє Управного одбору буду нововибрани предсидатель и подпредсидателька по фунциї, а за членох вибрани Бранка Драґович Савич, Сладяна Ґлушчевич, Дарко Шпер, Душко Медич, Єлена Клеут, Ранка Иваноска и Ана Лалич. У Надпатраюцим одбору наиходзацих штирох рокох активни буду Наталия Марко, Ясмина Михняк и Смиляна Милинков, а у Судзе чесци Наталия Яковлєвич, др Борис Варґа и Стефан Янїч. Попри тих одборох вибрани и нови Совит НДНВ-а и Вивершни одбор котри ше занїма зоз финансийнима, кадровима, и проєктнима питанями.

Же би ше роботу Дружтва наисце могло подмладзиц и обезпечиц максималну професионализацию и модернизацию, на Скупштини прилапени и дзепоєдни вименки Статута.

Причина за отримованє тей виборней Скупштини то задзекованє потерашнього предсидателя Недима Сейдиновича котри концом марца дал задзекованє на тоту функцию.

НДНВ основане 17. януара 1990. року у Новим Садзе, як реакция на политични прициски тедишнього режиму, та є и найстарше новинарске здруженє на простору бувшей Югославиї. Перши предсидатель у двох мандатох бул Миодрґа Миле Исаков, потим Димитриє Боаров, Петар Петрович и у трох мандатох Динко Ґрухонїч.

