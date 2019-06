Будуци першокласнїки були у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Будуци 34-еро першокласнїки, вчера 12. юния, нащивели Основну школу „Петро Кузмяк”, дзе их спред школи привитала заменїца директорки Невенка Пєщич и будуци учительки Наталия Зазуляк и Мелания Рамач.

За будуцих першокласнїкох пригодну програму зоз рецитованьом и граньом пририхтали школяре терашнїх штвартих класох, а потим нагоду одшпивац и рецитовац тото цо научели у предшколским образованю достали и дзеци котри були у нащиви.

Дзеци котри уписани до першей класи тих дньох закончую свойо предшколске образованє у Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, а їх воспитачки були Оленка Русковски и Емилия Костич.

На упису до першей класи основней школи котри окончени штредком мая, родичи шицких 34-ерих дзецох ше вияшнєли за наставу на руским язику, так же од єшенї буду оформени два оддзелєня першокласнїкох.

