Нєшка промоция Святого писма

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох нєшка на 12 годзин будзе домашнї промоциї Святого писма котре видала Епархия св. Миколая у Руским Керестуре.

Промоция будзе источашнє и конференция за медиї и розгварка о кнїжки на котрей буду бешедовац епарх кир Георгий Джуджар и парох новосадски о. Юлиян Рац. Слово вежню и прекладателє – Михал Рамач и проф др Янко Рамач.

Святе писмо то кнїжка у котрей преложени Стари и Нови Завит. Прекладанє Нового Завита на руски язик почало 2003. року под час понтификата Венедикта Шеснастого, на чесц снованя Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї и Чарней Гори. Кнїжка вишла 2006. року.

Прекладанє Старого Завита на руски язик почало 2006. року под час понтификата Йоана Павла Другого, у чаше кед означована 410-рочнїца Брестскей и 360-рочнїца Ужгородскей униї.

Кнїжка у котрей на руским язику обявени Стари и Нови Завит обявена того, 2019. року, под час понтификата папи Франциска, на чесц подзвигнуца Апостолского еґзархата на уровень Епархиї св. Миколая и на спомин 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва.

