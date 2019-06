Документоване 70 роки роботи Рускей редакциї Радия

НОВИ САД – Промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду“ будзе отримана наютре, 14. юния, у Заводзе за културу войводянских Руснацох зоз початком на 17 годзин.

О кнїжки буду бешедовац авторе Мария Тот и Дюра Латяк, редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич, заменїца главного и одвичательного редактора Трецей програми РНС Златица Няради и редакторка Редакциї Татяна Беук.

Промоция у Новим Садзе перша од штирох планованих у рамикох означованя 70 рокох роботи Рускей редакциї Радио Нового Саду котру орґанизує Новинарска асоцияция Руснацох (НАР). У находзацим периодзе кнїжка будзе представена и у Дюрдьове, Руским Керестуре и Шидзе.

З тей нагоди шицким нащивительом будзе подаровани по єден прикладнїк тей значней кнїжки котру видала НАР-ох, а друкованє кнїжки оможлївели Завод за културу войводянских Руснацох, ЯМУ РТ Войводина и Национални совит рускей националней меншини.

