Наградзеним школярком уручени награди

САВИНЕ СЕЛО – Двом школярком Основней школи „Бранко Радичевич” у Савиним Селу представнїки Дружтва за руски язик, литературу и културу, Ирина Папуґа и проф. др Юлиян Рамач, вчера уручели награди зоз Литературно-подобового конкурсу за дзеци, школярох и студентох руского язика и литератури.

Бояна Малобович и Йована Кишрацик, школярки другей класи, на тот конкурс послали подово роботи, дзекуюци їх учительки Еуфемиї Планкош.

Госцох Школи приял директор Рахман Тиґань, а дзеци им пририхтали кратку програму. Школярки як награду достали кнїжку Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”, а представнїки Дружтва и другим дзецом, алє и самей Школи, подаровали ище дзепоєдни його виданя.

