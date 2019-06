На Дньох места була и наша делеґация

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА – На означованю Дньох места Земплинскей Теплици прешлого викенду була и наша делеґация, представителє трох институцийох хтори найвецей сотрудзую з тим местом, дакедишнїм Керестуром, з хторим Руски Керестур побратимени од 2017. року.

У делеґациї були предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, директорка Школи „Петро Кузмякˮ Хелена Пашо Павлович и предсидатель Совиту Месней заєднїци Руски Керестур Владимир Олеяр. Вони 9. юния були госци и на културно-уметнїцкей програми хтора з тей нагоди орґанизована.

По словох Желька Ковача, наша делеґация врацела нащиву домашнїм хтори у Керестуре були з вецей нагодох, а з домашнїма бешедовали и о нових активносцох и сотруднїцтве, за тераз у обласци култури, образованя и спорту.

