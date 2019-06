Привреднїки зоз Заходнобачкого округу нащивели Саям китайскей привреди у Будимпешти

БУДИМПЕШТА – Од 3. по 5. юний 2019. року, у Будимпешти отримани ище єден Саям китайскей привреди „China Brand Fair”, хтори позберал 320 викладательох зоз Китаю, як и 67 компаниї зоз централней Европи и зоз Балкану.

За три днї, орґанизаторе зазначели 7 000 реґистрованих нащивительох, а домашнї сайму була компания ЦЕЦЗ (Централно европска тарґовищна и лоґистична кооперативна зона), а покровитель Министерство тарґовини Народней Републики Китаю.

Зоз териториї Заходнобачкого округу, Привредна комора Сербиї – Реґионална привредна комора Зомбор на Саям одведла 60 привреднїкох, хтори тоту нащиву вихасновали за порушованє привредного сотруднїцтва и повязованя зоз китайскима компаниями.

Дзекуюци Привредней комори Сербиї, Саям у Будимпешти нащивели ище коло 250 привреднїки зоз Беоґраду, Нового Саду, Крушевцу, Кралєва и Трстенику.

