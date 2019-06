У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец штварте тогорочне число новинох „Руске слово” покус и шветочне, бо у нїм на бокох „Анатомия нашого часу” и „Уводнїк” означуєме свойо швето, односно 15. юний, наш 74. родзени дзень.

Попри тим, рубрика „Тижньовнїк” спатра чежку финансийну ситуацию у хторей ше нашол Национални совит Руснацох пре факт же му тогорочни буджет ище вше нє утвердзени.

Рубрика „Нашо места”, медзи иншим, информує о порушованю петициї за врацанє коцурского пияцу под инґеренцию Месней заєднїци, а ту и информация зоз схадзки Скупштини општини Вербас.

„Економия” дава звит зоз манифестациї Днї польох у Змаєве и напис о пчоларстве през искуство Любици Кнежевич з Руского Керестура.

„Култура и просвита”, попри других подїйох, зазначела промоцию Святого писма у Беоґрадзе и АМАТЕО конференцию у Новим Садзе, як и отверанє вистави Ендия Воргола.

На „Мозаїку” мож пречитац о младому шпивачови Алексейови Сивчови, а у рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и розгварка зоз младим стюардом Славком Еделинскийом з Руского Керестура и Веронику Мудри Шестан зоз Задру.

На бокох рубрики „Духовни живот” зазначене як у Водици преславени Завитни дзень, и Кирбай у Сримскей Митровици.

„Спорт”, медзи иншим, пише о успихи Єлени Чизмар з Керестура у теквонду, а ту и звит зоз „Рутенияди” у Миклошевцох.

Додаток у тим чишлє „Руске словечко”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)