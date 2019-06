Дюрдьовчанє того викенду наступаю у Свиднїку

ДЮРДЬОВ/ СВИДНЇК – Наютре, 14. юния, аматере Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова одпутую до Словацкей, до Свидїнку, дзе буду госцовац на 65. Швету култури Руснацох-Українцох Словацкей „Свиднїк 2019”. На драгу з нїма одпутую и члени Управного одбора Дружтва, як и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Руску традицию представи виводзацка фолклорна ґрупа, оркестер Дружтва и дзивоцка шпивацка ґрупа. Наступац буду на соботу и нєдзелю, 15. и 16. юния. Як заплановане, до Дюрдьова ше враца на пондзелок дополадня. На Фестивалу наступя и други домашнї музично-танєчни ансамбли зоз своїма солистами.

Швето култури орґанизую Союз Русинох-Українцох Словацкей, Прешовски самоуправни край и Музей українскей култури Словацкого народного музею.

