Млади у РКЦ-у  упознали Сту(π)дентох

НОВИ САД – Стреду вечар, у Руским културним центру у Новим Садзе, отримане ище єдно Маткованє дзе як госци того нєформалного сходу младих були Сту(π)денти зоз Руского Керестура.

На свойофайтовим лєтнїм биоскопу нащивителє окрем патреня пейц епизодох Сту(π)дентох мали нагоду, през єдну опущену розгварку медзи епизодами, дознац як випатра реализация такого єдного проєкту.

Нєформални сход младих Маткованє, котри ше уж даскельо роки отримує у РКЦ-у, потвердзує же млади маю швижей енерґиї, креативносци за нови идеї и случованя.

Домашнї обецую подобни змисти у наиходзацим периодзе.

