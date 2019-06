Фестивал українскей култури „Калина” у Вербаше

ВЕРБАС – На соботу и нєдзелю, 15. и 16. юния, у Вербаше ше отрима 16. Фестивал українскей култури „Калина”.

Соботу, першого дня фестивала, у Народней библиотеки „Данило Киш” од 16 годзин будзе округли стол, а од 18,30 годзин у просторийох КПД „Карпати” будзе отворена вистава сликох и фотоґрафийох Тамари и Бориса Барановских. На 19 годзин почнє змагательна часц – виводзенє українских народних писньох.

Нєдзелю, другого дня фестивала, будзе представена українска кухня од 14 годзин у Центру за физкултуру. На истим месце, од 18,30 будзе отворена уметнїцка и етно вистава. Отверанє самого фестивала и шветочни концерт заказани за 19 годзин.

Участвовац буду УКЦ „Кобзар” з Нового Саду, КУД „Иван Сенюк” з Кули, КПД „Карпати” з Вербасу, ДНУК „Коломейка” зоз Сримскей Митровици и УКУД „Калина” з Индїї.

Госци на фестивалу УКПД „Иван Франко” з Вуковару, УКПД „Андрей Пелих” зоз Шумеча, Здруженє Українцох „Златна класка” зоз Прнявору, Союз Українцох Румуниї и госци зоз України.

У реализованю фестивалу помогли Канцелария за людски и меншински права Влади Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Влади Войводини, Амбасада України и Републики Сербиї, Општина Вербас, Културни центер Вербас и Центер за физкултуру „Драґо Йовович”.

