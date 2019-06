Промоция Святого писма по руски у Новим Садзе

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 13. Юния, на промоциї цалого Святого писма на руским язику котре видала Епархия св. Миколая у Руским Керестуре, бешедовали епарх кир Георгий Джуджар, парох новосадски о. Юлиян Рац, прекладателє браца Михал Рамач, хтори бул и модератор, и проф др Янко Рамач и поднїматель Друкарнї „Maxima graf” у Петроварадину Ярослав Пап.

Владика кир Георгий гварел же радосц мац цале Святе писмо на нашим язику, цо твори чувство ровноправносци зоз другима народами хтори маю Библию на своїм язику, а можебуц зме анї нє свидоми тей вредносци.

– Наш язик розвити, та могло на ньго преложиц Библию, хтора слово живота, под водзеньом Святого Духа и прето ю треба добре розумиц, а Церква вше сцела приблїжиц слово Боже вирним. Преложена є зоз старогреческого и резултат є любови. Щиро дзекуєм шицким хтори дали свойо допирношенє же би Святе писмо було видруковане, а з тей нагоди ше треба здогаднуц и на тераз покойних о. др Тадея Войновича и о. др Романа Миза. Отворме душу и дзвери за тоту Библию, най будзе у каждим обисцу, най будзе фамелийна святиня хтору ше пренєше и другим ґенерацийом. Най Бог унєше благослов до домох – пожадал кир Георгий.

Парох новосадски о. Рац ше здогаднул як преклад Библиї ознова злучел, после деценийох, бувших семинаристох, священїкох и нєсвященїкох.

– Дзекуєм брацом Рамачовим хтори нас здогадую на братох св. Кирила и Методия. Ми, Руснаци, доказуєме же и наш народ, и наш язик вельки, мож на нїм виражиц думки Божей обяви чловекови. Лєм треба мерковац же хто будзе читац тоту кнїжку, бо нашо ґенерациї забуваю свой язик. Треба буц упарти и дзецом бешедовац на своїм язику. Формуйме младих же би и далєй були часц нашого народу – совитовал о. Юлиян.

Професор др Янко Рамач визначел же треба буц витирвали, упарти, та можебуц и твардоглави же би ше закончело вельку роботу прекладаня Святого писма.

– На роботу нас порушал о. др Тадей Войнович, хтори нас научел, окрем як прекладац, и як треба роздумовац. Барз нам була хасновита Єрусалимска Библия, бо у нєй єст вельо толкованя. Библия у своїм жридлу то єден други, єврейски швет. Прето, за велї ствари, поняца, нєт термини. Требало створиц термини, а то требали и св. Кирил и Методий. И ми ше мушели врацац на їх церковнославянски язик. Вельо зме ше совитовали зоз о. Романом Мизом и другима священїками. Алє най повем, тераз кед гоч дзе отворим Библию, прекрашнє ми звучи по руски, цо найбаржей заслуга мойого старшого брата Михала – заключел Янко Рамач.

Михал Рамач надпомнул же мали добрих професорох и сотруднїкох на тей роботи, хасновали вельо преклади, а найбаржей зоз церковнославянского, италиянского и польского.

– Треба подзековац и нашим писательом, перше Гавриїлови Костельникови, а одредзени библийни преклади уж познати явносци зоз часописа „Шветлосц”, як и зоз богослуженьох – гварел Михал Рамач.

Поднїматель Друкарнї „Maxima graf” Ярослав Пап гварел же после 20 рокох искуства друкованя направена Библия за промоцию.

– Чесц ми же зме закончели тоту роботу з любови и з мойого шерца – виявел Ярослав Пап.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)