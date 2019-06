Привитани першокласнїки

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре вчера, 13. юния, отримана програма з хтору школяре Основней школи „Братство єдинство” привитали будуцих першокласнїкох.

На самим початку директорка Школи Славица Байор привитала шицких будуцих школярох першей класи, и пожадалa же би им кажди дзень препровадзени у тей школи остал у цо красшим здогадованю, же би научели читац, писац, раховац и почитовац швет коло себе. Тиж, же би здобули нових товаришох и своїм родичом служели на потїху.

Подзековала им и на програми котру вони пририхтали же би преславели конєц школского рока у „Герлїчки”, и учительком и будуцим товаришом у школи представели свойо рецитациї, писнї, танци.

Школяре од першей по штварту класу пририхтали програму зоз своїма учительками и своїм новим товаришом шпивали, танцовали, ґлумели, а кажда точка була наградзена з моцним аплаузом будуцих першокласнїкох и численей публики.

По законченей програми шицким будуцим школяром першей класи подзелєни символични дарунки.

