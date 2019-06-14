Наявене пирсканє суньоґох у општини Вербас

ВЕРБАС – Як наявене, од 14. по 29. юний, новосадска „Циклонизация” окончи пирсканє суньоґох зоз жеми и з воздуха на териториї општини Вербас.

Зоз „Циклонизациї” спозорюю пчоларох же препарат зоз хторим ше окончує пирсканє токсични за пчоли, та най завру кошнїци лєбо най их преложа найменєй пейц километери далєй од наведзених местох третированя.

Точни места и час кеди ше будзе окончовац пирсканє завиша од хвильових условийох, а препарати з хторима ше то будзе робиц на бази ламбда-цихалотрину и делтаметрину. Препарат дїйствує три днї.

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