АКТИВНА У „ЖАТВИ”, УСПИШНА У ШКОЛИ

Катарина Кулич, амбицийна школярка осмей класи ОШ „Братство єдинство” зоз Коцура, успишна у велїх обласцох. Єй одлични успих провадзи и участвованє на рижних змаганьох и на конкурсох дзе забера високи пласмани, тренира одбойку, а єдна є з активнєйших членох Културно уметнїцкого дружтва „Жатва” и то у вецей секцийох, а попри шицким вше найдзе шлєбодного часу, за найблїзших, та и за тоту розгварку

На хтори секциї шицко ходзиш?

КК: Ходзим на шпиванє, фолклор, а догваряме ше и коло отримованя ритмики за старших.

Як ши ше одлучела ходзиц праве на тоти секциї?

КК: Понеже барз любим шпивац и одмалючка сом шпивала вше кед ше ми указала нагода, та сом пожадала буц член шпивацкей секциї же бим научела цо вецей нашо писнї и указала свой талант. Коло фолклору сом ше длуго ”ламала” чи рушиц чи нє, и конєчно 2017. року сом ше одлучела опробовац, а досц швидко сом звладала шицки крочаї. Попри фолклору любим и ритмику, бо ту мож указац свой стил танцованя и виражиц ище даскельо окремни таланти.

Кельо роки ши уж у „Жатви”?

КК: Того року то будзе шейсц роки, а плануєм остац покля ме животна драга нє одведзе далєко отадз.

Путовала ши даґдзе зоз КУД-ом, кеди и дзе?

КК: Звонка гранїцох нашей держави сом путовала лєм раз, до України. Там ме одушевела природа и людзе, алє сом мала нагоду путовац и по наших местох дзе зме участвовали на фестивалох, як и ище до даскелїх местох у нашей держави.

Як посцигуєш шицко тото попри школи?

КК: З оглядом же сом осма класа, правда же мам вельо обовязки коло закончуюцих испитох и упису до стреднєй школи, алє вше ше добре орґанизуєм и направим часу и за секциї и за инше цо любим робиц.

Чи ше мушиш одрекнуц дачого попри телїх обовязкох?

КК: Нє одрекла сом ше нїчого цо любим, коло мнє товарише и товаришки котри ме потримую и помагаю ми шицко посцигнуц.

Попри тим же ше научи танцовац и шпивац, цо мож ище научиц у КУД-у?

КК: Ту нагода же бизме научели вельо того о наших обичайох, култури и историї нашого народу, та и як ше прикладно справовац.

Думаш же би ше млади требали баржей уключовац до активносцох КУД-ох?

КК: Абсолутно же гей, бо страциц нє можу нїч, алє достац и научиц вельо того.

Попри тих секцийох, маш и даяки гобиї?

КК: Гей, тренирам одбойку и рисуєм.

Тераз ши осма класа, хтору стредню школу планує уписац?

КК: Любела бим уписац ґимназию „Жарко Зренянин” у Вербаше, дружтвени напрям.

Яки же маш плани за надалєй?

КК: После законченей ґимназиї уписац факултет, лєм сом ещи нє одлучела хтори, алє дзешка у себе знам же бим любела студирац язики и єдного дня пойсц до иножемства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)