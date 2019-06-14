АКТИВНА У „ЖАТВИ”, УСПИШНА У ШКОЛИ

Катарина Кулич, амбицийна школярка осмей класи ОШ „Братство єдинство” зоз Коцура, успишна у велїх обласцох. Єй одлични успих провадзи и участвованє на рижних змаганьох и на конкурсох дзе забера високи пласмани, тренира одбойку, а єдна є з активнєйших членох Културно уметнїцкого дружтва „Жатва” и то у вецей секцийох, а попри шицким вше найдзе шлєбодного часу, за найблїзших, та и за тоту розгварку
На хтори секциї шицко ходзиш?
КК: Ходзим на шпиванє, фолклор, а догваряме ше и коло отримованя ритмики за старших.
Як ши ше одлучела ходзиц праве на тоти секциї?
КК: Понеже барз любим шпивац и одмалючка сом шпивала вше кед ше ми указала нагода, та сом пожадала буц член шпивацкей секциї же бим научела цо вецей нашо писнї и указала свой талант. Коло фолклору сом ше длуго ”ламала” чи рушиц чи нє, и конєчно 2017. року сом ше одлучела опробовац, а досц швидко сом звладала шицки крочаї. Попри фолклору любим и ритмику, бо ту мож указац свой стил танцованя и виражиц ище даскельо окремни таланти.
Кельо роки ши уж у „Жатви”?
КК: Того року то будзе шейсц роки, а плануєм остац покля ме животна драга нє одведзе далєко отадз.
Путовала ши даґдзе зоз КУД-ом, кеди и дзе?
КК: Звонка гранїцох нашей держави сом путовала лєм раз, до України. Там ме одушевела природа и людзе, алє сом мала нагоду путовац и по наших местох дзе зме участвовали на фестивалох, як и ище до даскелїх местох у нашей держави.
Як посцигуєш шицко тото попри школи?
КК: З оглядом же сом осма класа, правда же мам вельо обовязки коло закончуюцих испитох и упису до стреднєй школи, алє вше ше добре орґанизуєм и направим часу и за секциї и за инше цо любим робиц.
Чи ше мушиш одрекнуц дачого попри телїх обовязкох?
КК: Нє одрекла сом ше нїчого цо любим, коло мнє товарише и товаришки котри ме потримую и помагаю ми шицко посцигнуц.
Попри тим же ше научи танцовац и шпивац, цо мож ище научиц у КУД-у?
КК: Ту нагода же бизме научели вельо того о наших обичайох, култури и историї нашого народу, та и як ше прикладно справовац.
Думаш же би ше млади требали баржей уключовац до активносцох КУД-ох?
КК: Абсолутно же гей, бо страциц нє можу нїч, алє достац и научиц вельо того.
Попри тих секцийох, маш и даяки гобиї?
КК: Гей, тренирам одбойку и рисуєм.
Тераз ши осма класа, хтору стредню школу планує уписац?
КК: Любела бим уписац ґимназию „Жарко Зренянин” у Вербаше, дружтвени напрям.
Яки же маш плани за надалєй?
КК: После законченей ґимназиї уписац факултет, лєм сом ещи нє одлучела хтори, алє дзешка у себе знам же бим любела студирац язики и єдного дня пойсц до иножемства.