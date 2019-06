МЕСТО ФОДБАЛУ И КОШАРКИ, ВОНИ ТАНЦУЮ

Велї думаю же лєгко танцовац у фолклору „Цо ту єст чежкe? Лєм скакаш по бини.“ Алє то нє вше так. У танцу шицки мускули активни, розвива ше моторику и центер за ровновагу. Фолклор одлични фундамент за трениранє других спортох. Тиж так, музика виволує приємни чувства и теди ше вилучую хормони щесца, ендорфин и серотонин. Одмалючка ше дзеци у фолклорних ансамблох уча социялизациї и красному справованю у ґрупи. Як и кажди други спорт, так и фолклор ма свойо правила котрих ше треба притримовац. Прето, постоя змаганя на котрих судийове обрацаю увагу, найвецей на триманє, ошмих и чи ритем потрафени.

Гоч фолклор ма велї позитивни уплїви на поєдинца, нєридко ше стрета ансамбли котри маю вецей дзивчата як хлапцох. Тот проблем нє маю у виводзацкей фолклорней ґрупи у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове. Од двацец троїх фолклорашох, аж єденацецерме хлапци. Мирон Кухар, Даниел Молнар, Борис Раґаї и Петро Хромиш пристали бешедовац о їх искуству и упечаткох за МАК.

На питанє чи фолклор спорт, єдногласно гварели же гей. Уж тринац и пол роки су у фолклоре, а проба вше почина зоз зогриваньом.

– Случує ше же нам зогриванє екстремнєйше од другей часци проби – гварел Даниел.

После зогриваня почина главна часц проби на котрей, у зависносци од того чи маю наступ чи нє, ше повторюєстари, або учи нови танци. Окрем руских танцох, учише и танци народох з котрима Руснаци жию, а найчастейше то сербски танци. Пре иншаки способ танцованя, крочаї зоз тих танцох нашим собешеднїком чежше звладац. Вони ше звикли на нашо крочаї котри вимагаю вецей моци, та анї нє чудне же су состойна часц їх наймилших танцох, як цо то: „Горнї танєц”, „Пред нашима дзверми” и „Жима на кочу”.

– Понеже нам проби тирваю по два годзини, обовязно ношиме резервну маїцу, ручнїк и фляшочку води. Од опреми маме ище и шорц и патики, а кед вежбаме сербски танци обовязни нам „вртульки“ и ременї. Случовало ше же зме ше зоз пробох врацали зоз запалєньом мускулох, алє нїґда зме нє думали прето одустац од фолклору. Гоч проби барз напарти, ми их вше починаме, а и закончуєме зоз ошмихом – толкує Борис.

Медзи дзивками интересованє за фолклор нє зменшане, алє зоз хлапцами ситуация иншака. Хлапци нєшка нє таки заинтересовани як пред дзешец и вецей роками.

– Дзивки дисциплинованше и одвичательнєйше похопюю обовязки котри вимага озбильна робота у КУД-у. Думам же векшина хлапцох воля прави“ спорти, фодбал або кошарку, а нє фолклор – гварел Мирон.

– Шицки мушиме мац заєднїцки циль и задаток же бизме заинтересовали и прицагли цо вецей младих. На младих швет остава, а вони треба же би предлужели чувац народну уметносц и традицию – гварел Петро.

НАЙКРАСШИ ХВИЛЬКИ ПРЕПРОВАДЗЕНИ У МАТКИ

Окрем же су активни у фолклорней секциї, Мирон, Борис и Петро граю у оркестру Шицки штирме вєдно з младима зоз КУД-у обдумую нови интересантни случованя за младих. Найкрасши хвильки препровадзени у Матки им насампредз друженя после пробох и путованя.

– Окрем того же зме научели танцовац, на першим месце зме научели буц лєпши особи. З фолклором зме обишли велї держави и упознали ше з їх културу и обичаями. На тих путованьох зме упознали и велїх нових товаришох з котрима зме и дзеньнєшка у контакту. У паметаню ми останє турнея 2016. року до Польскей дзе на їх фестивалу участвовали ансамбли зоз рижних державох, як цо то Турска, Колумбия, Тайван, Бразил и велї други – гварел Даниел.

На концу конца, задаток фолклору як спорту, медзи иншим же би младих виведол на праву драгу. За поєдинцох, фолклор можебуц постанє и животне опредзелєнє, та ше у будучносци буду усовершовац у тей обласци. Танцуй фолклор же биш постал лєпши чловек.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)