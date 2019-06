По юлиянским календаре ютре Русадля

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У парохийох нашей Епархиї св. Миколая зоз шедзиском у Руским Керестуре еґзархату, хтори ше притримую юлиянского календару, на ютре почина тродньове швето – Сошествиє св. Духа – Русадля, або пейдзешатдньовнїца.

З Русадлями, чий символ и желєна фарба, преславює ше зиходзеня Св. духа на апостолох пейдзешат днї по Исусовим воскресеню, та представя и родзени дзень Христовей Церкви.

Швето ше на богослуженьох преславює два днї, а у нашим народзе опредзелєни и треци, як Завитни дзень.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)