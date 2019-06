Нєшка Дзень НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Новини „Руске слово” нєшка, 15. юния полня 74 роки виходзеня, а Новинско-видавательна установа „Руске слово”, прейґ хторей ше у Републики Сербиї витворює право на информованє и видавательство на руским язику, нєшка означує 74 роки постояня и роботи.

НВУ „Руске слово” видава и часопис за дзеци „Заградка” (1947), часопис за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” (1952) и часопису за младих МАК (1972). Установа обявює и кнїжки на руским язику, литературни дїла наших руских авторох, та од 1945. року по нєшка обявени вецей як 500 наслови.

Друковани верзиї новинох и часописох нєшка маю сучасни випатрунок, а читачом су доступни и у електронскей форми на веб-сайту Установи – www.ruskeslovo.com, на хторим и єй дньова аґенция Рутенпрес.

Од 2004. року снователь НВУ „Руске слово“ Национални совит рускей националней меншини, а дїялносц, з векшей часци, финансує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

З информативну и видавательну дїялносц НВУ „Руске слово” витворює уставни и законски права на информованє и видавательство на руским язику, оможлївює правочасову доступносц информацийох и литератури на руским язику и з тим розвива културу и язик, пестує традицию и чува национални идентитет Руснацох на тих просторох.

З тей нагоди ше вчера у просторийох Установи зишли терашнї и дакедишнї заняти, та у приємней атмосфери означели тот красни ювилей.

