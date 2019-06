БИКИЧ – Наютре, на швето Сошествия Святого Духа, познатше як Русадля, будзе отримана традицийна манифестация „Пришли нам Русадля” пошвецена валяню майового древка, хтору орґанизує Културно-просвитне дружтво „Иван Котляревски” з Бикичу.

На 15 годзин у Доме култури будзе отримани концерти КУД „Дюра Киш” и домашнього КПД „Иван Котляревски”.

После концерта, на 16 годзин, будзе традицийне валянє майового древка хторе ше находзи у центру валала.

