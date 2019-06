НОВЕ ОРАХОВО – У рамикох XXVIII Спортских бавискох „Яша Баков”, нєшка ше будзе бавиц мали фодбал.

Турнир будзе отримани у Новим Орахове, а змагац ше буду пионире до 15 рокох у малим фодбалу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)