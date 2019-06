РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Миколая по григориянским календаре припада Нєдзеля шидких святих, кед ше наша Церква окреме здогадує и шицких покойних у єдней парохиї.

Прето на теметове на 15 годзин будзе и Панахида за шицких похованих, а по тей заєднїцкей молитви священїки буду служиц панахиду и на поєдинєчних гробох.

