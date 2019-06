Вчера була роботна акция чисценя базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Базен у Руским Керестуре очисцени вчера, 14. мая, традицийно зоз роботну акцию котру того року орґанизовали – Месна заєднїца Руски Керестур, Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, ЯКП „Руском”, ДОД Руски Керестур и Месни одбор Сербскей напредней странки.

Роботна акция ше традицийно отримує на концу школского рока, та за школярох котри пришли чисциц базен так прешол и остатнї наставни дзень, а медзи учашнїками каждого року мож замерковац и вше векше число дзивчатох. Попри школярох, у акциї участвовали и числени валалчанє.

З тей нагоди випущена вода зоз базену котри потим и очисцени, волонтере на роботней акциї тиж офарбели драбинки и циви коло базену, и лавочки. Попри тим же ше фарбело, вихаснована и нагода же би ше пооправяло погубени лавочки и слункобрани.

Роботнїки ЯКП „Руском” истого дня кошели траву коло базену и дезинфиковали базен зоз хлором, а з їх трактором одвожене шмеце. Члени ДОД Руски Керестур тиж участвовали на акциї, а окреме од помоци була їх опрема за вимиванє базену.

Акцию потримали ЯП „Води Войводини” и члени Здруженя спортских рибарох „Коляк”, у чиїм лєтнїковцу на базену за акцияшох Месна заєднїца пририхтала полудзенок, а по законченю тей велькей роботи такой було и купачох з оглядом на красну и цеплу хвилю.

