Владимир Сабадош вибрани до Националного тиму за препород валалох Сербиї

БЕОҐРАД – Тих дньох меновани члени до новоформованого Националного тиму за препород валалох Сербиї (Национални тим), а за члена, попри других визначних особох зоз явного живота, вибрани и др Владимир Сабадош зоз Польопривредней фаховей служби зоз Зомбора.

З Националним тимом предшедую Милан Кркобабич, министер у Влади Републики Сербиї задлужени за реґионални розвой и координацию роботи явних подприємство и академик Драґан Шкорич, предсидатель Академского одбору за валал Сербскей академиї наукох.

Национални тим оформени як совитодавне цело хторе у своєй стратеґиї роботи ма зарисоване зменшанє реґионалней нєровномирносци, творенє системских предусловийох за економску отримуюцосц фамелийних ґаздовствох, креированє здравого тарґовищного амбиєнту, злєпшанє и модернизацию инфраструктури и творенє шицких социо-културних предусловийох за демоґрафске оживйованє валалох у Сербиї.

