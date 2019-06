Кнїжка з документарним и историоґрафским значеньом

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера отримана промоция кнїжки, „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду”.

Кнїжка настала як проєкт и виданє Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) хтори потримали Радио-телевизия Войводини, Национални совит рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

Рихтанє кнїжки тирвало вецей децениї, а конєчна реализация интензивнєйше почала пред пейцома роками. Фундамент кнїжки поставени зоз назберану архиву дакедишнїх, тераз уж покойних, новинарох Рускей редакциї – Штефана Гудака и Мирона Жироша, а преширена єй зоз прилогами хтори написали анкетовани новинаре хтори були лєбо су ище вше члени редакциї. Зоз обсяжного материялу зложена кнїжка хтора барз вельо значи нє лєм Рускей редакциї Радио Нового Саду и новинаром вообще, алє и цалей нашей заєднїци, насампредз пре свой документарни и историоґрафски характер.

О кнїжки на промоциї бешедовали Єлена Перкович, Мария Тот, Дюра Латяк, Таня Беук Латяк и Ирина Гарди Ковачевич.

Промоция у Новим Садзе перша од штирох предвидзених. У наиходзацим периодзе кнїжка будзе представена и у Дюрдьове, Руским Керестуре и Шиду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)