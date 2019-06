НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги зоз промоциї Святого писма и кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду”, котри отримани у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

Попри тим, у часци емисиї о польопривреди, будзе прилог о Синишови Малийовому з Коцура котри ше занїма зоз козарством, о борби процив суньоґох, и яки плани за вибудов бициґлистичних дражкох у општини Кула.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

